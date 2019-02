अमरीका से लौटीं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ बैठक में करेंगी चुनावी रणनीति पर चर्चा

नई दिल्ली। कांग्रेस के नवनियुक्त महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी विदेश से लौट आई हैं। प्रियंका दिल्ली लौटने के बाद सबसे पहले अपने भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंची। इस दौरान प्रियंका ने कांग्रेस नेता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात कर प्रदेश की सियासत को लेकर विचार विमर्श किया। वहीं, प्रियंका के आने के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल मच गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपनी बेटी के इलाज के लिए अमरीका गईं हुई थी। जबकि उनकी सक्रिय राजनीति में आने की घोषणा के बाद से पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चर्चा है कि प्रियंका अपने स्टाफ के साथ बैठक के बाद आगे का प्रोग्राम तय करेंगी।

Sources: Priyanka Gandhi Vadra meets Congress President Rahul Gandhi at his residence in Delhi. KC Venugopal and Jyotiraditya Scindia were also present in the meeting (file pic) pic.twitter.com/SdHaHH5sEZ