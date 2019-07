नई दिल्ली। कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ( Congress President Rahul Gandhi ) के इस्‍तीफे की घोषण से पार्टी के वरिष्‍ठ नेता आश्‍चर्यचकित हैं। संकट की घड़ी में पार्टी के वरिष्‍ठ नेताओं को यह समझ नहीं आ रहा है कि गांधी परिवार से इतर किस नेता को पार्टी का अध्‍यक्ष बनाया जाए। लेकिन ऊहापोह में फंसे वरिष्‍ठ कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी की जिद को देखते हुए नए अध्‍यक्ष के चयन का मन बना लिया है।

बताया जा रहा है कि अगले सप्‍ताह कांग्रेस कार्यसमिति ( Congress Working Committee ) की बैठक आहूत होने की पूरी संभावना है। इस बैठक में कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ( Congress President Rahul Gandhi ) का इस्‍तीफा मंजूर करने के साथ नए अध्‍यक्ष का ऐलान भी संभव है। पार्टी संविधान के अनुसार राहुल गांधी तब तक पार्टी का अध्‍यक्ष बने रहेंगे।

फिलहाल पार्टी के वरिष्‍ठ नेताओं ने संकेत दिया है कि उनके उत्तराधिकार की तलाश में अब ज्‍यादा विलंब नहीं होगा।

