कांग्रेस में लगी इस्तीफों की झड़ी, अब पंजाब चीफ जाखड़ ने भी राहुल गांधी से की पेशकश

नई दिल्ली। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। इस चुनाव में पार्टी महज 52 सीटों पर सिमट कर रह गई। इस बड़ी हार से पार्टी के अंदर खलबली मची हुई और लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। अब तक कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने अपना इस्तीफा राहुल गांधी को सौंप दिया है। वहीं, अब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपना इस्तीफा राहुल गांधी को भेज दिया है।

कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी

जानकारी के मुताबिक, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनिल जाखड़ ने सोमवार को अपना इस्तीफा राहुल गांधी को भेज दिया है। पंजाब में पार्टी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन गुरदासपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनील जाखड़ को करारी शिकस्त मिली है। बीजेपी उम्मीदवार सनी देओल ने इस चुनाव में जाखड़ को हराया है। इस हार के बाद जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

Punjab Congress Chief Sunil Jakhar offers to resign from his post after he lost elections from Gurdaspur. (File pic) pic.twitter.com/75dFjwzBTw