Lockdown को लेकर Rahul Gandhi का आरोपः फ्रंट फुट की बजाय बैक फुट पर आ गए PM Modi

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( coronavirus ) के बीच एक बार फिर कांग्रेस ने मोदी सरकार ( Modi Govt ) पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने कहा है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे हालातों में हम लॉकडाउन ( Lockdown ) को हटा रहे हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार ( Central Govt ) के लॉकडाउन का उद्देश्य विफल हो गया है।

लॉकडाउन को लेकर फ्रंटफुट की बजाय बैकफुट पर आ गए हैं पीएम मोदी ( pm modi ) । राहुल ने कहा कि भारत एक असफल लॉकडाउन के परिणाम का सामना कर रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच राहुल गांधी ने चौथी बार मीडिया से रूबरू हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन के चारों चरण फेल साबित हुए हैं।

