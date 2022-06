Agneepath Scheme Protest: राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, प्रधानमंत्री को मित्रों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता

केंद्र सरकार की नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर देशभर के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में युवाओं ने सरकार की अग्निवीर योजना का जमकर विरोध किया है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने अलग-अलग मुद्दों को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया।

सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई नई योजना अग्निपथ को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल जारी है। इसको लेकर सियासी पारा भी हाई एक तरफ जहां विरोधी दल इस योजना को युवाओं पर जबरन थोपी जा रही बता रहे हैं, वहीं सत्ताधारी बीजेपी नेता इसे विपक्ष की ओर से युवाओं को भड़काना मान रहे हैं। इन सबके बीच नेताओं की ओर से बयानबाजी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने ना सिर्फ सेना में भर्ती की नई योजना बल्कि अन्य मुद्दों को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा है।

Rahul Gandhi Attack On PM Modi Over Agneepath Scheme Reject By Youth