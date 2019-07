कर्नाटक संकट पर बोले राहुल गांधी- सरकार गिराने के लिए BJP करती है धनबल का प्रयोग

नई दिल्ली। कर्नाटक का राजनीतिक संकट ( Karnataka political crisis ) अब सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) की शरण में पहुंच चुका है। वहीं मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने दावा किया है कि गठबंधन सरकार के पास विधानसभा में बहुमत है। इन सभी घटनाक्रम के बीच राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

सत्ता के लिए कुछ भी करती बीजेपी: राहुल

राहुल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार को गिराने के लिए बीजेपी धनबल का प्रयोग कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हम ऐसे पहले भी देख चुके हैं कि सत्ता के लिए बीजेपी किसी भी हद तक चली जाती है।

Rahul Gandhi on political developments in Karnataka: BJP uses money to bring down state Govts, they have been doing that. We saw that in the North east as well. pic.twitter.com/gqEav98XeU

फ्लोर टेस्ट से डर रही बीजेपी: सिद्धारमैया

वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं लेकिन बीजेपी इससे डर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी को पता है कि उनकी पार्टी में जो लोग हैं वे किसी काम के नहीं।

Former Karnataka CM and Congress leader Siddaramaiah in Bengaluru: We are confident that is why we are moving vote of confidence motion. BJP is afraid because they know there are black sheep in their party. pic.twitter.com/EKyd1vDT0A