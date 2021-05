देश के भविष्य के लिए वर्तमान मोदी ‘सिस्टम’ को नींद से जगाना ज़रूरीः राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार की तैयारियों और योजनाओं पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि विशेषज्ञों ने कोविड की संभावित तीसरी लहर को बच्चों के लिए घातक साबित होने वाला बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षा की जरूरत होगी। बाल चिकित्सा सेवाएं और वैक्सीन उपचार प्रोटोकॉल पहले से ही तैयार होना चाहिए। भारत के भविष्य के लिए जरूरत है कि वर्तमान में मोदी सिस्टम नींद से जाग जाए।

शेरगिल ने उड़ाया मजाक

उनकी टिप्पणी कई देशों द्वारा 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में उपयोग के लिए एक कोविड 19 वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद आई है। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने भी ट्वीट किया, "ईमानदारी से भारत के बच्चों के लिए आशा है कि भाजपा सरकार डार्क चॉकलेट खाने और गोमूत्र पीने की सलाह देने से परे प्रत्याशित तीसरी कोविड लहर की तैयारी कर रही है ।" शेरगिल का मजाक उड़ाया, "क्या भारत सरकार ने बाल रोग विशेषज्ञों की एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? या योजना सामान्य असहाय कार्ड खेलने की है?"

Sincerely hope especially for sake of India’s children that BJPGovt is preparing for anticipated 3rd #COVID19 wave beyond giving advice of eating dark chocolate & drinking cow urine;Has a GOI task force of paediatricians been formed?Or the plan is to play the usual helpless card?