Srinagar: राहुल गांधी आज पार्टी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन, खीर भवानी मंदिर और हजरत बल दरगाह भी जाएंगे

नई दिल्ली। कांग्रेस ( Congress ) के पूर्व अध्यक्ष और केरल से सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) इन दिनों जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के दो दिवसीय दौरे पर हैं। मंगलवार को उनके दौरे के दूसरा दिन है। मंगलवार को राहुल गांधी श्रीनगर ( Srinagar ) में पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे।

दिन की शुरुआत राहुल गांधी खीर भवानी मंदिर ( Kheer Bhawani Temple ) जाकर करेंगे। दरअसल खीर भवानी मंदिर श्रीनगर से एक घन्टे की दूरी पर गांदरबल में स्थित है। बताया जा रहा है कि यहां दर्शन के बाद राहुल गांधी श्रीनगर स्थित हजरत बल मस्जिद भी जा सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर को दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है इस दौरान गुटबाजी पर विराम लगाने की कोशिश करेंगे।

दरअसल जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में किसी तरह के मतभेद को खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी के दौरे से इस दिशा में कोशिश भी की जाएगी।

वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के खेमों में कांग्रेस बंटी हुई नजर आ रही है।

ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की कोशिश होगी इस गुटबाजी को तुरंत विराम लगाया जाए। ताकि कांग्रेस एकजुट होकर मैदान में उतरे। नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान राहुल इसको लेकर कड़ा संदेश भी देंगे।

