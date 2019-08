राज्यपाल मलिक के न्योते पर बोले राहुल, 'हमारे डेलिगेशन को कश्मीर आने दें'

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद सियासत गर्म है। नेताओं के बयानबाजी का दौड़ लगातार जारी है। कुछ नेता केन्द्र सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ जमकर विरोध में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गया। राहुल गांधी ने मलिक के कश्मीर आने के निमंत्रण पर कहा कि विपक्षी नेताओं के दल को जम्मू-कश्मीर आने की इजाजत दी जाए।

राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ' हमें एयरक्राफ्ट मत दीजिए, लेकिन इस बात को तय कर दीजिए कि हमें वहां घूमने और लोगों से मिलने की आजादी होगी।'

हमारे मेन स्ट्रीम के नेता और सेना के जवान वहीं रहेंगे।' राहुल गांधी ने कहा कि मैं विपक्ष के नेताओं के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख आने के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहता हूं।

Rahul Gandhi: Dear Governor (J&K), a delegation of opposition leaders & I will take you up on your gracious invitation to visit J&K and Ladakh. We won’t need aircraft but please ensure us freedom to travel&meet people, mainstream leaders & our soldiers stationed there. (File pic) pic.twitter.com/d2ub6Vq4PI