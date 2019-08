नई दिल्‍ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Congress Leader Rahul Gandhi) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के हालात पर गंभीर चिंता जताई है। उन्‍होंने दावा किया है कि घाटी में लोग मर रहे हैं।

राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से पूरी पारदर्शिता के साथ राज्य की स्थिति के बारे में देश की जनता को जानकारी मुहैया कराने की मांग की है।

दूसरी तरफ राहुल गांधी के दावे को खारिज करते हुए जम्‍मू-कश्‍मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ( DGP Dilbag Singh ) ने कहा है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

CWC ने किया प्रस्‍ताव पास

बता दें कि कांग्रेस शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्‍ताव में राज्य के हालात पर चिंता जाहिर की गई। सीडब्‍लूसी ने जम्‍मू-कश्‍मीर में मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के नेताओं की गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर चिंता जताई है।

पीएम से की जवाब देने की अपील

दूसरी तरफ राहुल गांधी ( Congress Leader Rahul Gandhi) ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कई चीजें गलत हो रही हैं। हिंसा और लोगों के मरने की खबरें हैं। उन्‍होंने कहा कि सीडब्‍लूसी की बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि जम्मू-कश्मीर में क्या हो रहा है?

10 जिलों में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं

वहीं डीजीपी दिलबाग सिंह ( DGP Dilbag Singh ) दावा किया है कि प्रदेश में शांति बनी हुई है। कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। श्रीनगर और बाकी शहरों में लोग ईद की खरीददारी में जुटे हुए हैं।

डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक जम्मू में 10 जिलों में किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। जम्मू के केवल पांच शहरों में ही प्रतिबंध है। धीरे-धीरे उन्हें भी हटा दिया जाएगा।

#WATCH SP Pani, IGP Kashmir denies media reports of police firing in Kashmir says,"This is to clarify some international media reports regarding firing incidents in the valley,they are wrong, no such incident has taken place. Valley has remained largely peaceful over last 1 week" pic.twitter.com/aF0SSMoIG2