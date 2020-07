किसकी ओर है इशारा? बिना नाम लिए Rahul Gandhi ने कहा जिसे जाना है जाए

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने एनएसयूआई ( NSUI ) की बैठक में कहा है कि अगर कोई पार्टी छोड़कर जाना चाहता है, तो वह किसी भी वक्त जा सकता है। इससे आप जैसे युवा नेताओं के लिए दरवाजे खुलते हैं। राहुल गांधी ने यह टिप्पणी उस समय की, जब सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) और उनके करीबी मंत्रियों के खिलाफ राजस्थान में कार्रवाई की गई थी। हालांकि, अपनी इस टिप्पणी में राहुल ने सचिन पायलट समेत किसी नेता का सीधे नाम नहीं लिया।

राजस्थान की राजनीति ( Rajasthan Government News ) में मंगलवार दोपहर उस समय सचिन पायलट को करारा झटका लगा, जब कांग्रेस ( congress ) ने विधायक दल की बैठक में न आने के बाद उन्हें डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। सचिन के साथ-साथ उनके करीबी दो मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। पायलट को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, कि वे बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।

हालांकि पायलट ने भाजपा ( Bhartiya Janata Party ) में शामिल होने वाली बात को सरासर खारिज कर दिया है। पायलट ने भी साफ कहा है कि वह भाजपा में नहीं जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कई आरोप लगाए हैं।

We thank Shri @RahulGandhi ji and Shri @kcvenugopalmp ji for taking out the time to attend NSUI National Office Bearers' meeting and giving us valuable guidance on the way forward.

