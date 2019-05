राहुल गांधी के निशाने पर पीएम मोदी और केजरीवाल, साजिश के तहत दिल्ली में हुई सीलिंग

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दलों का धुंआधार प्रचार जारी है। दिल्ली में छठे चरण की वोटिंग के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बहन प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर दिल्ली के दंगल में कूदे हैं। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया है। राहुल ने पीएम मोदी पर छोटे कारोबारियों का कारोबार खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी ने साजिश के तहत दिल्ली में सीलिंग और जीएसटी लागू कर छोटे और मझोले दुकानदारों का धंधा चौपट किया है। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने चांदनी चौक में 6 मई को उन्होंने एक सभा को संबोधित किया था।

Congress President Rahul Gandhi in Delhi: Why was sealing in Delhi and GST implemented? It was a strategy by Narendra Modi to finish the small shopkeepers, small businessmen and traders. pic.twitter.com/SO7uOKaB2t — ANI (@ANI) May 9, 2019

मोदी के लिए केजरीवाल ने दरवाजे खोले

राहुल गांधी ने पीएम के साथ-साथ अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथ लिया। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले चुनावों में दिल्ली में AAP का नारा था 'दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी और हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी जी'। इन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए दरवाजे खोल दिए थे। कांग्रेस पार्टी देशभर में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। लेकिन AAP कार्यालय में 'चौकीदार चोर है' के नारे नहीं सुनेंगे।

Rahul Gandhi in Delhi: In last elections AAP's slogan in Delhi was 'Dilli mein CM Kejriwal ji, Hindustan mein PM Narendra Modi ji'. They'd opened gates for Narendra Modi. Congress&I have fought Narendra Modi ji across the country. You won't hear 'Chowkidar chor hai' in AAP office pic.twitter.com/YZHy5QwA60 — ANI (@ANI) May 9, 2019

राहुल ने केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार

राहुल गांधी ने दिल्ली में सीलिंग को लेकर आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कई जगहों पर AAP के पोस्टर्स पर लिखे रहते हैं कि हम काम करते हैं, वो काम रोकते हैं। लेकिन अब आप सत्ता में है और दिल्ली के छोटे कारोबारियों की रीढ़ टूट रही है और आप कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस ने संसद में इस मुद्दे को उठाया था।जिसपर जमकर हंगामा हुआ था। लेकिन आप जिम्मेदारी लेने के समय कारोबारियों पर ठीकरा फोड़ दिया। राहुल ने दावा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो सीलिंग पर रोक लगा दी गई थी।

R Gandhi: I saw AAP posters 'hum kaam karte hain, wo kaam rokte hain'. You didn't say this earlier when you contested elections. You are in power, small traders - Delhi's backbone being broken, sealing underway&you say can't do anything? Congress had stopped this in parliament . https://t.co/yIwfks4ISn — ANI (@ANI) May 9, 2019

12 मई को दिल्ली में मतदान

बता दें कि दिल्ली में 12 मई को चुनाव है। दिल्ली की सातों लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प है। भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है।