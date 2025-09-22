चीन-भूटान-म्यांमार सीमा तक मजबूत होगा रेल नेटवर्क

दरअसल, उत्तर पूर्व के राज्यों सिक्किम से लेकर मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश तक नई रेल लाइनों का निर्माण तेज़ी से चल रहा है, जिससे पहली बार कई राज्य राजमार्गों के साथ-साथ रेल पटरियों से भी सीधे जुड़ेंगे। हाल में ही मिज़ोरम की 51 किलोमीटर लंबी बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन शुरू हुई है। इससे आइजोल तक ट्रेन पहुंच गई है। यहां करीब 77 हजार करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं में निवेश की सबसे बड़ी लहर चल रही है। चालू वित्तीय वर्ष में 10 हजार 440 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इससे यहां के बाशिंदों को रेल सेवा का फायदा मिलेगा, वहीं चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे होने से इनका रणनीतिक और व्यापारिक महत्व भी है।