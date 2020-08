Rajasthan political crisis: Sachin Pilot ने की Priyanka-Rahul से मुलाकात, अटकलों का बाजार गर्म

नई दिल्ली। राजस्थान में जारी सियासी संकट ( Rajasthan political crisis ) के बीच बागी नेता सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Congress Leader Rahul Gandhi ) और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ( Congress Leader Priyanka Gandhi Vadra ) से उनके तुगलक लेन स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ( Congress high command )

राजस्थान के बागी नेता सचिन पायलट के साथ समझौते का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस ( Congress ) का मानना है कि सचिन पायलट के अगुवाई वाले राजस्थान के बागी विधायकों ( Rebel MLAs of Rajasthan )

के साथ जारी यह विवाद शीघ्र खत्म हो सकता है। हालांकि इस बारे में पार्टी या सचिन पायलट की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

कांग्रेस नेताओं को इसे लेकर सुखद अंत के कोई संकेत नहीं

दरअसल, राजस्थान सियासी संकट ( Rajasthan political crisis ) के विद्रोही नेताओं से बातचीत कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने इस बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है, लिहाजा पार्टी ने अभी इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है। कांग्रसे जुड़े सूत्रों की मानें तो पार्टी इस विवाद के निपटारे को लेकर आशावान है और जल्द ही टकराव के खत्म होने की उम्मीद है। लेकिन अभी तक पार्टी या पार्टी नेताओं को इसे लेकर सुखद अंत के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

Sachin Pilot met AICC senior leaders y'day & meeting was fixed with Rahul Gandhi. Today Rahul Gandhi met Pilot, Priyanka GV was also there. Pilot explained the circumstances in which he took the decision & that he did nothing against Congress he was opposing Ashok Gehlot: Sources https://t.co/gUAAUDhYeP