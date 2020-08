Maharashtra में अब Voice Sample से होगी Corona Testing, Aditya Thackeray ने ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण ( Coronavirus in india ) तेजी के साथ फैलता जा रहा है। यही वजह है कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों ( Coronavirus Case in India ) का आंकड़ा 22 लाख के करीब पहुंच गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र ( Coronavirus in Maharashtra ) कोरोना प्रभावित राज्यों ( Corona Affected States ) की सूची में नंबर वन पर बना हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ( Uddhav Thackeray Government ) ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग ( Coronavirus Testing ) का नया तरीका निकाला है। दरअसल, अब नई तकनीकी के इस्तेमाल से कोरोना की जांच आवाज के आधार पर की जा सकेगी।

शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray ) के बेटे आदित्य ठाकरे ने इस बात की जानकारी दी। आदित्य ने रविवार को ट्वीट कर बताया कि बीएमसी आवाज के नमूनों का इस्तेमाल करके AI-आधारित कोरोना टेस्टिंग का एक परीक्षण करेगी। आदित्य ने लिखा कि कोरोना जांच के लिए आरटी-पीसीआर टेस्टिंग भी जारी रहेगी, लेकिन दुनियाभर में टेस्टिंग के लिए अलग-अलग तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो यह साबित करतीं हैं कि कोरोना महामारी ने हमें हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से चीजों को अलग नजरिए से देखने और विकसित करने में सहायता की है।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इस क्रम में राज्य सरकार ने अब वॉयस सैंपल टेस्टिंग कराने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने राज्य में लागू लॉकडाउन को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। हालांकि इस दौरान लोगों की जरूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन की छूट दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के ताजा आंकड़ों की बात करें तो शनिवार को 11 हजार 81 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो गए है। जिसके बाद राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3 लाख 38 हजार 262 हो गई है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल डेढ़ लाख के आसपास सक्रिय केस है। जबकि राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 67.26 प्रतिशत के आसपास बना हुआ है। भारत में रविवार को कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 21,53,011 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना के 64,399 केस सामने आए हैं, जबकि 861 लोगों की इस घातक बीमारी से मौत हो गई है। वहीं, देश में फिलहाल 6,28,747 कोरोना केस एक्टिव बने हुए हैं।