India में 24 घंटे के भीतर Coronavirus के 64,399 केस, 7 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या ( coronavirus Case in India ) लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में रविवार को कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 21,53,011 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health )की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना ( Coronavirus ) के 64,399 केस सामने आए हैं, जबकि 861 लोगों की इस घातक बीमारी से मौत हो गई है। वहीं, देश में फिलहाल 6,28,747 कोरोना केस एक्टिव ( Coronavirus Active Case in India ) बने हुए हैं। जबकि 14,80,885 मरीज ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। देश में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की कुल संख्या 43,379 हो गई है।

Union Minister Arjun Meghwal भी कोरोना पॉजिटिव, AIIMS के Trauma center में हुए भर्ती

Single-day spike of 64,399 cases and 861 deaths reported in India, in the last 24 hours. The #COVID19 tally rises to 21,53,011 including 6,28,747 active cases, 14,80,885 cured/discharged/migrated & 43,379 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/FGm4qSg63m

एक दिन के भीतर कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 7 लाख से अधिक सैंपलों की जांच

स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक दिन के भीतर कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 7 लाख से अधिक सैंपलों की जांच की गई है। इसके साथ ही देश में अब तक कुल 2,41,06,535 नमूनों की जांच हो चुकी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) ने रविवार यह आंकड़े जारी किए। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस ( COVID-19 ) के कुल 7,19,364 टेस्ट किए गए हैं। जबकि इससे पहले दिन यानी शनिवार को 5,98,778 कोरोना सैंपलों की जांच की गई थी। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि पिछले कुछ दिनों में ही कोरोना वायरस की जांच में तेजी आई है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्यों को फिलहाल व्यापक रूप से ट्रैकिंग, आइसोलेशन और बेहतर इलाज पर फोकस करने को कहा है।

केंद्र की राज्यों को Advisory- सब्जी बेचने वालों और और फेरी लगाने वालों का कोरोना टेस्ट करावाएं

There are reports that #COVID19 cases are increasing in Delhi, reason for this is that many people from outside Delhi are getting their tests done here. Hence, counting of positive cases is rising here. Otherwise, trend of COVID19 cases in Delhi is decreasing: Delhi Health Min https://t.co/DHNFmLWnIS