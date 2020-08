Kozhikode Plane Crash में मुआवजे का ऐलान- मृतकों के ​परिजनों को मिलेंगे 10 लाख

नई दिल्ली। केरल के कोझिकोड विमान हादसे ( Kozhikode Plane Crash ) में 18 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले में विमान का पायलट व को-पायलट भी शामिल हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ( Kerala CM Pinarayi Vijayan) ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। आपको बता दें कि दुबई से कालीकट को रवाना हुआ एयर इंडिया एक्सप्रेस ( Air India Express flight ) का विमान शनिवार को उस समय क्रैश हो गया, जब वह कोझिकोड एयरपोर्ट ( Kozhikode Airport )

पर लैंडिंग कर रहा था। बारिश की वजह से रनवे पर फिसलन होने के कारण विमान 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भयानक था कि विमान दो टुकड़ों में टूट गया।

Kerala CM Pinarayi Vijayan has announced a compensation of Rs 10 lakhs to the next of kin of each passenger who died in the #AirIndiaExpress crash that took place at the Karipur International Airport yesterday: Kerala Chief Minister's Office (CMO) pic.twitter.com/TQy6vEOjve

विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ( Minister of State for External Affairs V Muralitharan ) और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ( Kerala Chief Minister P. Vijayan ) ने शनिवार सुबह कोझिकोड पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के कार्यालय ( CMO ) के अनुसार दुर्घटना में मारे गए लोगों सहित सभी घायलों का COVID टेस्ट कराया जाएगा। सीएमओ ने कहा कि अब तक, केवल एक पीड़ित ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। उधर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ( Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri ) शनिवार को कोझिकोड एयरपोर्ट पर पहुंचे। हरदीप पुरी ने घटना का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उड्डयन मंत्री ने ईश्वर का शुक्रिया करते हुए कहा कि गनीमत रही कि 10 साल पहले मैंगलोर हादसे की विपरीत इस बार विमान में आग नहीं लगी। अगर विमान में आग लगी होती तो नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल था।

A few patients are in critical condition, three of them are on ventilators. We visited the site of crash & two black boxes have been recovered.The precise cause of the mishap will be determined when we analyse data in those black boxes: Hardeep Singh Puri, Civil Aviation Minister https://t.co/9sQtV06Rtk