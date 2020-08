Corona Negative नहीं Amit Shah, Home Ministry के बयान के बाद Manoj Tiwari ने हटाया ट्वीट

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( home minister amit shah ) की कोरोना रिपोर्ट ( Corona Test ) निगेटिव आने को लेकर चल रही सभी खबरों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Ministry of Home Affairs ) ने खारिज कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमित ( Amit Shah Corona Positive ) पाए जाने के बाद अमित शाह का कोरोना टेस्ट नहीं किया गया है। आपको बता दें कि अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट को लेकर गृह मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण दिल्ली में भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ( BJP MP Manoj Tiwari ) के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री को कोरोना निगेटिव बताया था। आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ( Manoj Tiwari ) ने रविवार को ट्वीट कर अमित शाह के कोरोना निगेटिव होने की बात कही थी।

Union Minister Arjun Meghwal भी कोरोना पॉजिटिव, AIIMS के Trauma center में हुए भर्ती

#COVID19 test of Home Minister Amit Shah has not been conducted so far: Ministry of Home Affairs (MHA) Official https://t.co/8UaeUtNgBp