Kozhikode Plane Crash: उड्डयन मंत्री Hardeep Singh Puri का आया बयान- बताया कैसे हुआ हादसा

नई दिल्ली। दुबई से केरल आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस ( Air India Express flight ) का एक विमान कोझिकोड हवाईअड्डे ( Kozhikode Airport ) पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक, यह विमान रनवे ( runway ) से फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा और दो टुकड़ों में टूट गया। इस हादसे में पायलट डीवी. साठे सहित कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। विमान दुर्घटना शुक्रवार शाम 7.41 बजे हुई। हादसे में विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ ( Air india Plane Crash ) , मगर गनीमत रही कि इसमें आग नहीं लगी।

Kozhikode Airport पर फिसलकर दो हिस्सो में टूटा Air India का विमान, 16 की मौत

Deeply anguished & distressed at the air accident in Kozhikode. Air India Express flight number AXB-1344 from Dubai to Kozhikode, overshot the runway in rainy conditions & went down 35 ft. into a slope before breaking up into 2 pieces: Union Civil Aviation Min Hardeep Singh Puri pic.twitter.com/BEcTXeo7q0 — ANI (@ANI) August 7, 2020

हादसे के वक्त विमान में कुल 191 लोग सवार थे, जिसमें चालक दल के छह सदस्य भी शामिल हैं।दुर्घटनास्थल पर लगभग 40 एम्बुलेंस पहुंच चुकी हैं और यात्रियों को कोझिकोड और मलप्पुरम के विभिन्न अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। यहां प्राप्त जानकारी के अनुसार, आगे की पंक्ति में बैठे यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। निजी अस्पताल में लाए गए 12 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

Kozhikode Plane Crash: PM Narendra Modi ने Kerala CM Pinarayi से फोन पर बात की

#UPDATE Teams of National Disaster Response Force (NDRF) are being rushed to Karipur Airport where the Dubai-Kozhikode flight skidded off the runway, for search & rescue: NDRF Director General SN Pradhan https://t.co/XbEAw2GA4o — ANI (@ANI) August 7, 2020

वहीं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी विमान हादसे में दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोझीकोड में हुए हवाई हादसे के बारे सुनकर बुरी तरह व्यथित हूं। दुबई से कोझीकोड तक एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या AXB-1344, बारिश की वजह से रनवे से फिसलता हुआ 35 फीट नीचे ढलान में जा गिरा और दो टुकड़ों में टूट गया।

No fire reported at the time of landing. There are 174 passengers, 10 infants, 2 pilots & 5 cabin crew onboard the aircraft. As per initial reports, rescue operations are on & passengers are being taken to hospital: Rajeev Jain, Additional DG Media, Civil Aviation Ministry https://t.co/tsiSSrpNTx — ANI (@ANI) August 7, 2020

हरदीप सिंह पुरी ने लिखा कि हम स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। राज्य पुलिस ने 11 मौतों की सूचना दी है। एयर इंडिया और एएआई की राहत टीमों को तुरंत दिल्ली और मुंबई से भेजा जा रहा है। यात्रियों की मदद के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

Relatives of passengers onboard Air India Express Flight (IX 1344) that crashed at Karipur International Airport, can contact the following Helpline Number for enquiries - 0495 - 2376901: Kozhikode Collector. #Kerala https://t.co/8pz0Z00FYu — ANI (@ANI) August 7, 2020

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार, एयर इंडिया एक्सप्रेस एएक्सबी1344 एक बी737 विमान था, जिसमें क्रू मेंबर समेत 191 लोग सवार थे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि एनडीआरएफ की टीम को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने को कहा गया है।वहीं स्थानीय विधायक टी. वी. इब्राहिम ने कहा कि वह हवाईअड्डे के पास स्थानीय अस्पताल में हैं, जहां उन्होंने दो शव देखे हैं, जबकि लगभग 50 घायलों को अस्पताल लाया गया है।