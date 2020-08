Jammu-Kashmir: LOC पर Army ने घुसपैठ के प्रयास को किया नाकाम, 1 आतंकी ढेर

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच ( Coronavirus Crisis ) जम्मू-कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां सुरक्षाबलों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा ( LOC ) के पार से हो रही घुसपैठ के प्रयास को नाकाम कर दिया है। इस दौरान हुई गोलीबारी में भारतीय जवानों ने एक आतंकी मार ( One Terrorist Killed ) गिराया है। जबकि दो आतंकी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रविवार को सीमा पार से हुई घुसपैठ ( Infiltration in Jammu-Kashmir ) के कोशिश के बाद भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय जवानों ने भी आतंकियों की गोलीबारी का करारा जवाब दिया और एक आतंकवादी को मार गिराया।

सुरक्षाबलों ने एक आतंकवादी ढेर कर दिया

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद ( Defense Ministry Spokesperson Colonel Devendra Anand ) ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को आतंकवादियों के एक ग्रुप ने कृष्णाघाटी सेक्टर ( Krishnaghati Sector ) में घुसपैठ का प्रयास किया था, सीमा पर पैनी नजर रख रहे भारतीय जवानों ने उनको नियंत्रण रेखा के पास ही देख लिया। इस बीच दोनों ओर से गोलीबारी होने लगी और घुसपैठ को नाकाम करने के दौरान सुरक्षाबलों ने एक आतंकवादी ढेर कर दिया। जबकि आतंकी गंभीर रूप से घायल हो गए। मुठभेड़ के बाद में इलाके में चलाए गए तलाशी अभियान के बाद पता चला कि आतंकवादी का शव साइट से दूर खींच लिया गया था।

LOC पर मजबूत आतंकवाद रोधी ग्रिड का निर्माण

सुरक्षा बलों ने मौके से एक एके -47 असाल्ट राइफल, दो एके -47 मैगजीन और कुछ खाने की चीजें बरामद की हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता बताया कि आतंकियों के पास से मिले खाने और कुछ अन्य वस्तुओं से स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर में आतंकियों को प्रायोजित कर रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए भारतीय जवान नियंत्रण रेखा पर एक मजबूत आतंकवाद रोधी ग्रिड का निर्माण कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर खुफिया एजेंसियों ने सेना समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है। खुफिया एजेंसियां ने आशंका जताई है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी भारत में प्रवेश कर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए सेना ने जम्मू—कश्मीर में निगरानी बढ़ा दी है। सुरक्षाबलों द्वारा सीमा पर विशेष नजर रखी जा रही है।