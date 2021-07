रजनीकांत का बड़ा ऐलान, राजनीति छोड़ने के साथ ही RMM को भी किया भंग

नई दिल्ली। सुपरस्टार रजनीकांत ( Rajinikanth ) ने अपने राजनीतिक जीवन ( Political Career ) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रजनीकांत ने राजनीति से हमेशा के लिए दूर रहने का फैसला लिया है। सोमवार को मीडिया के सामने उन्होंने खुद इसका ऐलान किया।

रजनीकांत ने कहा कि उनकी ओर से बनाए गए संगठन रजनी मक्कल मंदरम ( RMM ) को भी भंग कर दिया है।

Actor Rajinikanth says he would discuss with the office bearers of Rajini Makkal Mandram whether he would enter politics or not in the future, ahead of today's meeting with fans pic.twitter.com/3ByCVTbfYQ