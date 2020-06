Coronavirus के चलते टाले गए राज्यसभा चुनाव 19 जून को, ज्योतिरादित्य-दिग्विजय भी मैदान में

नई दिल्ली। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ( Election Commission of India ) ने राज्यसभा ( Rajya Sabha ) के द्विवार्षिक चुनाव 19 जून को आयोजित किए जाने की घोषणा की है। राज्यसभा के चुनाव मार्च में आयोजित किए जाने थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus in india ) के कारण लागू लॉकडाउन ( coronavirus s Lockdown in India ) के चलते इन्हें टाल दिया गया। इस दौरान निर्वाचन आयोग ( ECI ) छह अतिरिक्त सीटों के लिए भी चुनाव कराएगा, जिसके सदस्य या तो जून या जुलाई में सेवनिवृत्त हो रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक नतीजों ( Rajya Sabha Election Results ) की घोषणा भी उसी दिन की जाएगी।

अमित शाह का बड़ा खुलासा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस वजह से छोड़ी कांग्रेस

निर्वाचन आयोग के मुताबिक इन अतिरिक्त छह सीटों में से चार कर्नाटक ( Karnataka ) और एक-एक सीट अरुणाचल प्रदेश ( Arunachal Pradesh ) और मिजोरम ( Mizoram ) से है। अरुणाचल की राज्यसभा सीट के सदस्य आगामी 23 जून को सेवानिवृत्त होंगे, जबकि कर्नाटक की चार सीटों के सदस्य 25 जून को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। कर्नाटक से सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों में राजीव गौड़ा और बीके हरिप्रसाद के नाम प्रमुख हैं। मिजोरम की सीट के सदस्य की से सेवानिवृत्ति तिथि 18 जुलाई है।

निर्वाचन आयोग ने बीते छह मार्च को 17 राज्यों से 55 राज्यसभा सीटों को भरने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। इन सीटों के लिए मतदान का आयोजन 26 मार्च को किया जाना था। अधिसूचना के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 मार्च तय की गई थी। नामांकन वापसी के अंतिम दिन 18 मार्च को आयोग द्वारा कुल 37 उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

Election Commission of India announces schedule for Biennial Elections to the Council of States (Rajya Sabha) to fill 6 seats from 3 States.



Polling to be held on 19th June, 2020.



For more details, visit: https://t.co/qeufEUxTPM#ElectionCommissionOfIndia #ECI pic.twitter.com/Ae1mhCR8CP