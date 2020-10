दिवंगत नेता Ram Vilas Paswan की अंतिम यात्रा शुरू, पटना के जनार्दन घाट पर कुछ देर में होगा अंतिम संस्कार

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक राम विलास पासवान ( Ram Vilas Paswan ) की अंतिम यात्रा शुरू हुई। शनिवार को उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। उनके पुत्र और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान उन्हें मुखाग्नि देंगे।

रामविलास पासवान की शवयात्रा उनके पटना स्थित कृष्णा पुरी आवास से जनार्दन घाट के लिए रवाना हो चुकी है। दोपहर में उनकी अंत्येष्टि होगी।

Bihar: Several people, political leaders outside residence of #RamVilasPaswan in Patna as his mortal remains are being taken for last rites.



The Lok Jan Shakti party leader's mortal remains were brought to Patna from Delhi last night. He had passed away on Thursday. pic.twitter.com/Dissi04zPd