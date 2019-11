महाराष्ट्र की राजनीति में कूदे रामदास अठावले, कहा- CM तो बीजेपी का ही बनना चाहिए

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। शिवसेना और बीजेपी की आपसी कलह अब सतह पर आ चुकी है। आलम ये है कि सीएम पद को लेकर दोनों पार्टियों के बीच घमासान मचा हुआ है। इसी बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सीएम तो बीजेपी का ही बनना चाहिए।

मीडिया से बात करते हुए रामदास अठावले ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका देने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का सीएम बीजेपी से ही होना चाहिए और फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। अठावले ने आगे कहा कि आदित्य ठाकरे के पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। हमने गवर्नर से मुलाकात की और गुजारिश की लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिले। सीएम बीजेपी का ही होगा।

Ramdas Athawale, Republican Party of India on Maharashtra government formation: Chief Minister should be of Bharatiya Janata Party (BJP). #Mumbai pic.twitter.com/hsjGKtfQ0K