सीबीआई विवाद में केंद्र का ममता पर पलटवार, सुप्रीम कोर्ट के फैसला होगा निष्पक्ष जांच में सहायक

नई दिल्ली। सीबीआई विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज हमने पार्टी की ओर से बड़े सवाल पूछें हैं। लाखों छोटे निवेशकों को धोखा दिया गया और उनके पैसे लूट लिए गए। क्या उनकी जांच का हमारा नैतिक दायित्व नहीं है? ममता जी इस पर चुप क्यों हैं? अन्य राजनीतिक दल इस पर चुप क्यों हैं? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश साजिश और धन शोधन के मामले जांच के लिए दिया था। यह जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। इसका राजनीतिकरण न करें। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी नैतिक जीत बताया है। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैतिक जीत है, बंगाल की जीत है, हमारी और आपकी जीत है।

आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा था कि कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को बचाया जा रहा है, क्योंकि वह कई राज जानते हैं। उन्होंने कहा कि पोंजी घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों के काम में बाधा डाला जा रहा है।

