भाजपा के निशाने पर कांग्रेस: रविशंकर बोले- राजधर्म के नाम पर लोगों को भड़काना बंद करें सोनिया

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम ( CAA ) को लेकर हुई भड़की हिंसा ( Delhi Violence ) के बाद अब राजनीतिक दलों में जुबानी जंग छिड़ गई है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Congress President Sonia Gandhi ) ने जहां हिंसा के पीछे मोदी सरकार ( Modi Goverment ) को जिम्मेदार बताया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने भी तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है।

भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ( Union Minister Ravi Shankar Prasad ) ने कांग्रेस पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है।

29 फरवरी को अयोध्या जाएंगे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा

LIVE: Shri @rsprasad is addressing a press conference at BJP headquarters in New Delhi. https://t.co/V7lwMZQ5jQ