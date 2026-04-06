RG Kar केस की पीड़िता की मां ने कहा, ‘जैसे मेरी बेटी को घसीटा, वैसे ही ममता के बाल पकड़कर घुमाऊंगी’, मचा बवाल

RG Kar Case: कोलकाता के RG Kar अस्पताल में 2024 में हुई ट्रेनी डॉक्टर की रेप और मर्डर की घटना ने पहले ही राज्य की राजनीति को झकझोर दिया था। इस मामले को लेकर लगातार आरोप-प्रत्यारोप और विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। अब इस केस से जुड़ी पीड़िता की मां के एक कथित बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। हाल ही में सामने आए एक कैंपेन वीडियो में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक और आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गरम हो गया है।