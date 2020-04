रिम्स में लालू यादव पर कोरोना का खतरा, RJD ने की पैरोल पर रिहा करने की मांग

नई दिल्ली। देशभर में बढ़ रहे कोरोना वायरस ( coronavirus ) के खतरे के बीच राष्ट्रीय जनता दल ( RJD ) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ( Lalu Prasad Yadav) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आरजेडी चीफ ( RJD Chief ) पर कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर का एक मरीज कोरोना पॉजिटिव ( Corona Posetive ) पाया गया है। खास बात यह है कि पिछले तीन हफ्तों से ये मरीज लालू यादव के डॉक्टर की यूनिट के अंडर में ही भर्ती था।

इतना ही नहीं इसी यूनिट में ही लालू प्रसाद यादव का इलाज भी चल रहा है। ऐसे में लालू यादव के समर्थकों को ये डर सता रहा है कि कहीं आरजेडी चीफ भी कोरोना संक्रमण की जद में ना आ जाएं।

यही वजह है कि पार्टी ने 71 वर्षीय लालू यादव को पैरोल पर रिहा करने की मांग की है।

पार्टी का कहना है कि इस दौरान लालू यादव की जान को खतरा है, ऐसे में सरकार उन्हें पैरोल पर रिहा करे।

कोरोना संकट के बीच तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने कराया कोरोना टेस्ट, फिर दिल्ली पुलिस को सौंपी रिपोर्ट

It’s a deliberate attempt to put @laluprasadrjd Ji’s life in jeopardy. Knowing his pre existing life threatening health conditions,the least government could have done was releasing him on parole. We don’t understand what’s stopping authorities to arrive to a decision. https://t.co/YwbrWXBZIG