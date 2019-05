नई दिल्‍ली। महाराष्ट्र कांग्रेस के सांगली से विधायक सत्यजीत देशमुख ने भाजपा में शामिल होने की चर्चा पर विराम लगा दिया है। उन्‍होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने की बात को उनके विरोधी फैला रहे हैं। यह निराधार और मनगढंत है। इस तरह की खबरें उनकी छवि को खराब करने के लिए जान बूझकर फैलाई जा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सत्यजीत देशमुख कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता रहे शिवाजी राव देशमुख के बेटे हैं।

Congress Maharashtra MLA Satyajit Deshmukh to ANI on reports that he will join BJP: News is baseless, shocked such news being spread. I am with Congress and will be in Congress only, someone has intentionally spread this rumour to damage my reputation pic.twitter.com/TmsKlOpfIx