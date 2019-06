शीला ने साधा केजरीवाल पर निशाना, मेट्रो में मुफ्त सफर AAP का सियासी एजेंडा

नई दिल्‍ली। दिल्ली कांग्रेस की अध्‍यक्ष और पूर्व मुख्‍यमंत्री शीला दीक्षित ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि महिलओं के लिए मेट्रो और बस में मुफ्त सफर योजना का प्रस्‍ताव अच्‍छा है। बशर्ते केजरीवाल सरकार इस योजना पर अमलकर दिखाए।

Former Delhi CM and Congress leader on Delhi govt's proposal to make metro & bus rides free for women: It would be good if they can do it. But It is being done for their own benefit, not anybody else's, this should be seen politically. pic.twitter.com/FSnkddCbVc