कश्मीरी नेताओं की भूमिका से नाराज Shiv Sena, सांसद संजय राउत बोले- केंद्र सरकार उठाए कठोर कदम

नई दिलली। शिवसेना ( Shiv Sena ) सांसद संजय राउत ( Sanjay Raut ) का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा है कि अगर महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और अन्य लोग चीन की मदद से कश्मीर में धारा 370 लागू करना चाहते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही राउत ने ये भी कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति जो कश्मीर में तिरंगा फहराना चाहता है, उसे रोका जाता है, तो मैं इसे 'राष्ट्र द्रोह' मानता हूं।

We have said it before also that Uniform Civil Code should be implemented in the country. If govt brings something like that, then we will take a decision about it: Shiv Sena leader Sanjay Raut on being asked whether central govt should bring Uniform Civil Code https://t.co/izE1NaVyeS pic.twitter.com/eE5yOYNbYS