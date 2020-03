शिवसेनाः सामना की एडिटर बनीं रश्मि ठाकरे, उद्घव को CM बनाने में रहा अहम याेगदान

नई दिल्ली। लंबे अरसे से पर्दे के पीछे शिवसेना के लिए काम कारने वाली और उद्घव ठाकरे को राजनीति में लाने वाली रश्मि ठाकरे ने अब शिवसेना के मुखपत्र सामना की संपादक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अभी तक इस काम को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देख रहे थे। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत सामना के कार्यकारी संपादक के रूप में पहले की तरह काम करते रहेंगे।

बता दें कि बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला हो या एनसीपी-कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का, ये तमाम फैसले शिवसेना ने सोची समझी रणनीति के तहत लिए हैं। लेकिन शिवसेना की इन तमाम रणनीतियों को तैयार करने में जिस रणनीतिकार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हैं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे। महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए उद्धव ठाकरे की सहमति के पीछे भी रश्मि ठाकरे का हाथ माना जा रहा है।

Maharashtra CM and Shiv Sena leader Uddhav Thackeray's wife Rashmi Thackeray named the new editor of Shiv Sena mouthpiece Saamana. (file pic) pic.twitter.com/6DEOEU6gVB