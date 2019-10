नई दिल्‍ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के चार दिन बाद भी नई सरकार के गठन को लेकर अभी तक तस्‍वीर साफ नहीं हो पाई है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच सरकार गठन में कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है।

इस बीच शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में कोई दुष्यंत चौटाला नहीं है जिसके पिता जेल में हों। उन्‍होंने कहा कि हमारे पास भी विकल्प हैं और हम अपने नीतियों और एजेंडों को ध्‍यान में रखते हुए अंतिम फैसला लेंगे।

बिग बार्गेन के मूड में शिवसेना

बता दें कि हरियाणा की तरह महाराष्‍ट्र में भी इस बार किसी एक दल को जनादेश नहीं मिला है। प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली है। त्रिशंकु विधानसभा और एनसीपी-कांग्रेस का समर्थन मिलने की आस में शिवसेना इस बार बीजेपी से बिग बार्गेन करने के मूड में है।

S Raut on being asked 'why it's taking time to form govt despite pre-poll alliance with BJP': There is no Dushyant here whose father is in jail. Here it's us who do politics of 'dharma & satya',Sharad ji who created an environment against BJP &Congress who will never go with BJP. https://t.co/aHADYgz6wH