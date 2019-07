नई दिल्‍ली। कांग्रेस विधायक और नेता रोशन बेग ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक में सियासी संकट के लिए भाजपा को जिम्‍मेदार ठहराया है। उन्‍होंने कहा कि इस बार भाजपा की सिर्फ प्रदेश इकाई ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता भी शामिल हैं।

भाजपा नेतृत्‍व के निर्देश पर कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार को अस्थिर करने का काम जारी है। सरकार को अस्थिर करना भाजपा की आदत रही है। यह अलोकतांत्रिक है, जनता ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए जनादेश नहीं दिया था।

Siddaramaiah, Congress: This time not only state BJP wing but also national level leaders like Amit Shah & Mr Modi are involved. On their direction efforts have been put to destabilise govt. It's against democracy&people's mandate. They're offering money, position, ministership. https://t.co/2lgbUEIXma — ANI (@ANI) July 9, 2019

उन्‍होंने कहा कि अप्रैल-मई, 2018 में कर्नाटक में संपन्‍न विधानसभा चुनाव में JDS और कांग्रेस को मिलाकर 57 फीसदी से ज्‍यादा वोट मिले थे। भाजपा नेता कांग्रेस-जेडीएस विधायकों को पैसा और मंत्री पद का प्रलोभन दे रहे हैं।

सिद्धारमैया ने विधानसभा स्‍पीकर से अनुरोध किया है कि विद्रोही विधायकों के खिलाफ दलबदल कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।

हम अपने खत में न सिर्फ उन्हें अयोग्य घोषित करने का आग्रह कर रहे हैं बल्कि उन्हें छह वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने का भी अनुरोध कर रहे हैं।

Bengaluru: Congress leaders hold protest in front of Mahatma Gandhi statute in Vidhana Soudha. #Karnataka pic.twitter.com/JsLCTDZr24 — ANI (@ANI) July 9, 2019

केआर रमेश बोले- मुझसे कोई नहीं मिला

कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार ने राज्य के विधायकों के इस्तीफों के बारे में कहा कि नियम कहता है कि अगर स्पीकर इस बात के प्रति आश्वस्त है कि इस्तीफे स्वेच्छा से दिए गए हैं और सही हैं, तो वह उन्हें मंज़ूर कर सकता है।

उन्‍होंने कहा कि मेरा मौजूदा राजनातिक गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं है। मैं संविधान के मुताबिक काम कर रहा हूं। अब तक किसी भी विधायक ने मुझसे मुलाकात का आग्रह नहीं किया है। यदि कोई मुझसे मिलना चाहता है तो मैं अपने कार्यालय में उपलब्ध हूं।

Congress leader ST Somashekhar in Mumbai: Total 10 MLAs (Congress-JDS) have submitted their resignation to Speaker&Karnataka Governor. We are still in Congress party but resigned from MLA post.We're not expecting any minister post. People of Karnataka don't like 'Maitri' govt'. pic.twitter.com/ncpiZ5VSYI — ANI (@ANI) July 9, 2019

जनता को गठबंधन सरकार पसंद नहीं

कांग्रेस नेता एसटी सोमशेखर ने मुंबई में मीडिया को बताया कि कांग्रेस-JDS के 10 विधायकों ने विधानसभा अध्‍यक्ष केआर रमेश और राज्‍यपाल वजूभाई वाला को इस्तीफे सौंपे हैं। हम अब भी कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है।

हम किसी मंत्री पद की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक की जनता को गठबंधन ( मैत्री ) सरकार पसंद नहीं है। इसलिए हमनें इस्‍तीफा दिया है।

JDS leader Narayan Gowda, in Mumbai: We've resigned from MLA post due to lack of development in the state. Karnataka CM travelled abroad without consultation with MLAs, no work was progressing in the state. We will stay here for 2 days and then we will return. pic.twitter.com/oV3zGhNkpa — ANI (@ANI) July 9, 2019

बनी रहेगी गठबंधन सरकार

कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश जी राव ने बताया है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार बची रहेगी। मैं इसके बारे में आश्वस्त हूं।

वहीं, जेडीएस नेता नारायण गौड़ा ने मुंबई मे मीडिया को बताया कि हमने राज्य में विकास नहीं होने के कारण विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक सीएम ने विधायकों के परामर्श के बिना विदेश यात्रा की। विगत सवा साल में राज्य में कोई काम नहीं हुआ।

Shobha Karandlaje, BJP: Now our strength is more than Congress-JD(S) MLAs. We are almost 107, they have fallen to 103. I think Governor can take the decision to call BJP to form the govt. #Karnataka pic.twitter.com/2ySJk32M8n — ANI (@ANI) July 9, 2019

भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं राज्‍यपाल

दूसरी तरफ कर्नाटक भाजपा नेता शोभा करंदलाजे का कहना है कि अब हमारी संख्या कांग्रेस-JDS विधायकों से ज़्यादा है। भाजपा को 107 विधायकों का समर्थन हासिल है। जबकि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन को केवल 103 विधायकों का समर्थन हासिल है।

मुझे लगता है प्रदेश के राज्‍यपाल भाजपा को कर्नाटक में सरकार गठन के लिए आमंत्रित करने का फैसला कर सकते हैं।