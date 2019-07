कर्नाटक: सिद्धारमैया बोले- बगावत के बाद चैन से नहीं हैं बागी विधायक

नई दिल्ली। कर्नाटक की सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल कब छटेंगे, यह फिलहाल भविष्य की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्नाटक में तत्काल विश्वास मत ( Karnataka Floor Test ) पेश करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम Siddaramaiah ने एक बार फिर फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल करने की हुंकार भरी है। साथ ही बागी विधायकों के संपर्क में होने की बात कही है।

आराम से नहीं बागी: सिद्धारमैया

सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि अगर बागी विधायक वापस लौटते हैं, तो वे हमारे ही साथ होंगे। विधायकों ने बताया कि बगावत के बाद वे चैन से नहीं है। वे यहां वापस आराम से रह सकते हैं।

