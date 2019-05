नई दिल्‍ली। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा प्रत्‍याशी स्‍मृति ईरानी ने सोमवार को मतदान करने के बाद कांग्रेस महासचिव और ईस्‍ट यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज कसा है। उन्‍होंने कहा कि पांच साल पहले तक प्रियंका गांधी मेरा नाम तक नहीं जानती थीं। अब वो मेरे नाम से इतना फैमिलियर हो गई हैं कि आजकल वो अपने पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम कम और मेरा नाम ज्यादा लेती हैं। यह उनके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। इसके साथ ही उन्‍होंने अमेठी में एक व्यक्ति की मौत के लिए राहुल गांधी को निशाने पर लिया।

कांग्रेस अध्‍यक्ष पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरानी यहीं नहीं रुकीं। उन्‍होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि अमेठी में एक व्यक्ति की मौत अस्पताल में सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने मरीज का इलाज करने से इनकार कर दिया। जबकि उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड था। राहुल गांधी उक्‍त अस्‍पताल में ट्रस्टी हैं। गांधी परिवार का नैतिक पतन इस हद तक हो गया है कि एक निर्दोष को मौत के घाट उतारने तक को तैयार रहता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें राजनीति प्यारी है।

Smriti Irani: I tweeted an alert to administration and EC(alleging booth capturing in Amethi), hope they take action. People of the country have to decide whether this kind of politics of Rahul Gandhi should be punished or not pic.twitter.com/v0hkw3HA6u