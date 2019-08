पाक को आतंकवाद की फैक्ट्री से संयुक्त राष्ट्र को सुधार की सलाह तक सुषमा स्वराज के पांच दमदार भाषण

नई दिल्ली। बीजेपी ( BJP ) की कद्दावर नेता सुषमा स्वराज ( Sushma Swaraj Passes Away ) ना सिर्फ अपना काम बल्कि अपने व्यक्तित्व के लिए अलग पहचान रखती थीं। उनकी बुलंद आवाज और दमदार भाषण का हर कोई कायल था। कभी शायराना तो कभी फिल्मी संवादों के जरिये सुषमा ने अपनी बात को बेबाकी और बेखौफ रखा।

पाकिस्तान ( Pakistan ) को लताड़ लगाना हो या फिर संयुक्त राष्ट्र ( Sushma Swaraj UN address ) को ही सुधार की नसीहत देना सुषमा ने सधे हुए तरीके से हर मौके पर अपनी बात रखी।

संसद हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने का मौका हर मंच से सुषमा ( Sushma Swaraj Speech ) ने अपनी बुलंद आवाज से हर किसी की दाद बटोरी।

वैसे अपने सफलतम करियर में सुषमा स्वराज ने ऐसे कई भाषण दिए जो उनकी पहचान बन गए हैं, लेकिन ऐसे ही पांच बड़े भाषणों से आपको रूबरू करवाते हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति में सुषमा की काबिलियत पर मुहर लगा दी।

सुषमा स्वराज के निधन पर राज्यसभा में मौन, हरियाणा और दिल्ली ने की दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा

#WATCH Indore: Geeta, the Indian girl who was brought back from Pakistan in 2015 when late Sushma Swaraj was External Affairs Minister, pays tribute. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/OtksbYMpff