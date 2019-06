TDP नेता श्रीनिवास ने चंद्रबाबू नायडू से कहा- 'नहीं संभाल पाऊंगा लोकसभा में पार्टी व्हिप का पद'

नई दिल्‍ली। तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के वरिष्‍ठ नेता केसिनेनी श्रीनिवास ने लोकसभा में पार्टी व्हिप की जिम्‍मेदारी स्‍वीकार करने से इनकार कर सबको चौंका दिया है। उन्‍होंने सीएम चंद्रबाबू नायडू से अनुरोध किया है कि ये बड़ी जिम्‍मेदारी है। इस जिम्‍मेदारी के योग्‍य समझने के लिए उन्‍होंने आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू का आभार जताया है।

बता दें कि टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के सांसद केसीनेनी श्रीनिवास को लोकसभा में पार्टी का व्हिप नियुक्‍त किया था। लेकिन टीडीपी सांसद ने पत्र लिखकर लोकसभा में पार्टी व्हिप के रूप में किसी और को नियुक्त करने का अनुरोध पार्टी प्रमुख से किया है।

किसी और को मिले जिम्‍मेदारी

टीडीपी नेता के श्रीनिवास ने कहा है कि मैं, लोकसभा में पार्टी व्हिप के रूप में नियुक्त करने के लिए चंद्रबाबू नायडू को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक उनसे किसी और को यह जिम्‍मेदारी सौंपने का अनुरोध करता हूं। उन्‍होंने कहा कि पार्टी में इस पद के लिए मुझसे ज्‍यादा सक्षम और कुशल व्‍यक्ति हैं। मुझे लगता है कि मैं इतने बड़े पद की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए उपयुक्त नहीं हूं।

Kesineni Srinivas, TDP: I thank Chandrababu Naidu for appointing me as Party Whip in Lok Sabha. But I humbly request him to appoint someone else who is more capable & efficient than me to that post as I feel that I’m not suitable to handle the responsibilities of such a big post https://t.co/9uR92TH1SD