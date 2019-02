तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर तंज, वो अगर चौकीदार हैं, तो देश की जनता थानेदार

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। गुरुग्राम की रैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि आज सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर सजा मिलती है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन इस सरकार में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। प्रधानमंत्री भूल जाते हैं कि वो चौकीदार हैं और देश की जनता थानेदार है।

tejashwi yadav , RJD at a rally in Gurugram: People who speak the truth are being punished. When you ask questions, then ppl in power instead of answering your questions spread venom in society. PM is forgetting if he is ‘chowkidaar’, then ppl of country are ‘thanedaar’. #Haryana pic.twitter.com/b11cWR8Pfj