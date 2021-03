तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक में लगी मुहर

नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी जोड़तोड़ का सिलसिला खत्म हो गया है। अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे। इससे पहले रावत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

BJP MP Tirath Singh Rawat to become new chief minister of Uttarakhand: Trivendra Singh Rawat who resigned from the post yesterday



Tirath Singh Rawat will take oath as the chief minister at 4 pm today. pic.twitter.com/ihhLdjkGRG