बंगाल: निकाय चुनाव से पहले TMC का बीजेपी पर गंभीर आरोप, 1 लाख रुपए में मिल रहा टिकट

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव की तैयारियों जोरों पर हैं। इसको लेकर राज्य का सियारी पारा चढ़ा हुआ है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। टीएमसी ने चुनाव से पहले बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी चुनाव के लिए टिकट पैसे लेकर बांट रही है। दरअसल, टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर बीजेपी पर यह आरोप लगाया है।

पैसे लेकर दिए जा रहे टिकट

बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रीतम नाम के एक शख्स का वीडियो साझा किया है। यह शख्स किसी से बंगाल निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का टिकट दिलवाने के एवज में एक लाख रुपए मांग रहा है। प्रीतम नाम का यह शख्स दावा कर रहा है कि पैसे देने पर वो चुनावी टिकट दिलवा देगा। वीडियो में इस बात का भी जिक्र है कि यह रकम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तय की है।

.@BJP4Bengal is demanding 1 LAKH FOR EACH CANDIDATE.@DrSukantaBJP, is this how you collect funds for your propaganda?



SHOCKING! pic.twitter.com/mO3oBEkhHN