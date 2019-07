लोकसभा में आज पेश होगा तीन तलाक बिल, भाजपा-कांग्रेस ने जारी किया व्हिप

नई दिल्ली। लोकसभा में आज यानी गुरुवार को तीन तलाक बिल ( triple talaq Bill ) पेश किया जाएगा। भाजपा ने इसके लिए व्हिप जारी कर अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। वहीं, कांग्रेस ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और सभी सदस्यों को संसद के दोनों सदनों में मौजूद रहने को कहा है।

