8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

संसद से सड़क तक साझा लड़ाई की आज होगी तैयारी, दिल्ली में जुटेंगे इंडिया ब्लॉक के 23 दल

लोकसभा चुनाव के दो साल बाद बदले हुए सियासी हालात के बीच विपक्षी इंडिया ब्लॉक एक बार फिर अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखाने की तैयारी में है। सोमवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली ब्लॉक की बैठक में कई मुद्दों को लेकर संसद से सड़क तक सरकार के खिलाफ सियासी लड़ाई लड़ने की रणनीति तैयार होगी। बैठक में 23 दलों के शामिल होने की पुष्टि हुई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार बैठक का उद्देश्य केवल राजनीतिक समन्वय नहीं, बल्कि उन मुद्दों पर साझा रणनीति बनाना है जिन्हें विपक्ष लोकतंत्र, संविधान और आम जनता के हितों से जुड़ा मानता है। बैठक ऐसे समय हो रही है जब संसद का मानसून सत्र भी करीब है

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed khan

Jun 08, 2026

India Block Meeting

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दो साल बाद बदले हुए सियासी हालात के बीच विपक्षी इंडिया ब्लॉक एक बार फिर अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखाने की तैयारी में है। सोमवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली ब्लॉक की बैठक में कई मुद्दों को लेकर संसद से सड़क तक सरकार के खिलाफ सियासी लड़ाई लड़ने की रणनीति तैयार होगी। बैठक में 23 दलों के शामिल होने की पुष्टि हुई है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार बैठक का उद्देश्य केवल राजनीतिक समन्वय नहीं, बल्कि उन मुद्दों पर साझा रणनीति बनाना है जिन्हें विपक्ष लोकतंत्र, संविधान और आम जनता के हितों से जुड़ा मानता है। बैठक ऐसे समय हो रही है जब संसद का मानसून सत्र भी करीब है। विपक्षी दलों की कोशिश है कि संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह सरकार के खिलाफ एक समन्वित अभियान चलाया जाए।
सूत्रों के अनुसार बैठक में आगामी महीनों के राजनीतिक कार्यक्रमों, संयुक्त आंदोलनों और संसद में विपक्ष की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हो सकती है।

इन मुद्दों पर होगा मंथन

  1. मतदाता सूची पुनरीक्षण के जरिए लाखों लोगों को मतदान से वंचित किए जाने का आरोप।
  1. विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा।
  2. महंगाई और बढ़ती कीमतों से आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ रहा असर।
  3. पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, सीबीएसई विवाद और बेरोजगारी।
  1. अर्थव्यवस्था और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति।

आसान नहीं इंडिया ब्लॉक के आगे का रास्ता

1-चुनावी तालमेल की चुनौती : कई राज्यों में गठबंधन के सहयोगी दल एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं। राज्यवार समीकरण साधना आसान नहीं होगा। सीपीएम केरल को लेकर नाराजगी जता चुकी है। बंगाल भी इसका दूसरा उदाहरण है।

2-साझा नेतृत्व का सवाल: गठबंधन के पास अब तक कोई औपचारिक संयोजक या सर्वमान्य चेहरा नहीं है, जिससे निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है।

3-राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय प्राथमिकताएं: क्षेत्रीय दलों के अपने राज्य आधारित मुद्दे हैं, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय एजेंडे पर जोर देती है। दोनों के बीच संतुलन बनाना चुनौती है।

4-एकजुटता का संदेश बनाए रखना: लोकसभा चुनाव के बाद कई दल अपने-अपने राज्यों की राजनीति में व्यस्त रहे हैं। ऐसे में साझा राजनीतिक संदेश बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है।

5- भाजपा के नैरेटिव का जवाब: विपक्ष को केवल सरकार विरोध तक सीमित रहने के बजाय जनता के सामने वैकल्पिक राजनीतिक और आर्थिक एजेंडा भी पेश करना होगा।

    खबर शेयर करें:

    Published on:

    08 Jun 2026 10:53 am

    Hindi News / Delhi / New Delhi / संसद से सड़क तक साझा लड़ाई की आज होगी तैयारी, दिल्ली में जुटेंगे इंडिया ब्लॉक के 23 दल

    बड़ी खबरें

    View All

    नई दिल्ली

    दिल्ली न्यूज़

    ट्रेंडिंग

    युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनें: ओम बिरला

    Lok Sabha Speaker
    नई दिल्ली

    Haryana Hit-and-Run Case: पहले टक्कर मारी, फिर इलाज के बहाने 90 मिनट घुमाया, मरने पर सड़क किनारे फेंका शव

    Haryana hit and run case
    नई दिल्ली

    ‘पापा को बलि का बकरा बनाया गया’, दिल्ली अग्निकांड में अरेस्ट हुए कुक की बेटी ने पिता को बताया निर्दोष

    Delhi Hotel Fire Case
    नई दिल्ली

    उस्तरे से काटी थी कलाइयां, DU प्रोफेसर हत्याकांड में 1400 KM दूर से आए किरायेदारों ने इस तरह रची थी साजिश

    Debosmita Paul Murder Mystery
    नई दिल्ली

    भाजपा : राज्यसभा से दिया संकेत, अब राजस्थान में नए सामाजिक समीकरणों की बारी

    BJP
    नई दिल्ली
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Rashifal

    T20 World Cup 2026

    PM Narendra Modi

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Grievance Policy

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    RSS

    Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.