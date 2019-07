तीन तलाक बिल: पीएम बोले- आज ऐतिहासिक भूल सुधारी गई, इससे समाज में बराबरी आएगी

नई दिल्ली। मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आजादी मिल गई। आज राज्यसभा में तीन तलाक के खिलाफ बिल पास हो गया। बिल के पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट डाले गए। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। बिल पास होने के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। तीन तलाक बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया।

कुप्रथा को इतिहास के कूड़ेदान में डाला गया- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि कुप्रथा को इतिहास के कूड़ेदान में डाला गया। आज ऐतिहासिक भूल को संसद ने सुधार लिया । इससे समाज में समानता आएगी। साथ ही बिल का पास होना लैंगिक न्याय की जीत होगी। यह भारत के लिए खुशी का दिन है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पूरे देश को संतोष।

PM Modi: An archaic&medieval practice has finally been confined to dustbin of history! Parliament abolishes Triple Talaq&corrects a historical wrong done to Muslim women. This is a victory of gender justice&will further equality in society. India rejoices today! #TripleTalaqBill pic.twitter.com/7Kg6izXubW — ANI (@ANI) July 30, 2019

मुस्लिम महिलाओं को अभिशाप से मुक्ति मिली- अमित शाह

वहीं भाजपा अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह ने इस बिल के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। शाह ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को अभिशाप से मुक्ति मिली है। यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इस विधेयक के पारित होने से मुस्लिम महिलाओं के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे जिससे वे ‘न्यू इंडिया' के निर्माण में प्रभावी भूमिका अदा कर सकेगी।

Home Minister Amit Shah: Today is a great day for India’s democracy. I congratulate PM for fulfilling his commitment&ensuring a law to ban Triple Talaq, which will free Muslim women from curse of this regressive practice. I thank all parties who supported this historic bill. pic.twitter.com/0s0voBMAWg — ANI (@ANI) July 30, 2019

ये बदलते भारत की शुरुआत- रविशंकर प्रसाद

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुस्लिम बहनों के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये बदलते भारत की शुरुआत है। हमें अपनी महिलाओं के लिए खड़ा होना होगा । हमारी सरकार इसे वोट के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। राज्यसभा में पीएम की अगुवाई में मुझे यह सौभाग्य मिला है।

Union Minister of Law & Justice Ravi Shankar Prasad: Today is a historic day. Both the Houses have given justice to the Muslim women. This is the beginning of a transforming India. #TripleTalaqBill pic.twitter.com/rXwPsfAtBF — ANI (@ANI) July 30, 2019

मुस्लिमों को सजा देने के लिए बिल पास - मुफ्ती

वहीं बिल पास होने के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बयानबाजी की है। मुफ्ती ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह बिल मुस्लिमों को सजा देने के लिए पास किया गया है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिल कि क्या जरूरत थी

वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर पलटवार किया है। पीडीपी सांसदों के ना रहने से सरकार को मदद मिली जिससे बिल पास हुआ।

राज्यसभा में बिल पास होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है।