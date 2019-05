नई दिल्‍ली। लोकसभा चुनाव 2019 के छठे और सातवें चरण का मतदान अभी शेष है। साथ ही मतगणना भी 23 मई को होनी है, लेकिन केंद्र में नई सरकार के गठन को लेकर देश भर के नेताओं ने अभी से वैकल्पिक संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी है। इस दिशा में सबसे पहले सियासी कदम उठाकर तेलंगाना के मुख्‍यमंत्री के चंद्रशेखर राव और केरल के मुख्‍यमंत्री पी विजयन सुर्खियों में आ गए हैं। बताया गया है कि दोनों के बीच लोकसभा चुनाव और संभावित विकल्‍पों पर चर्चा हुई है। हालांकि इस बारे में दोनों नेताओं ने कोई बयान जारी नहीं किया है।

बैठक के बाद केरल मुख्‍यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तिरुवनंतपुरम में हुई बैठक में टीआरएस सांसद संतोष कुमार और विनोद कुमार भी मुलाकात के दौरान उपस्थित थे। बता दें कि केसीआर दो दिनों के केरल यात्रा पर हैं।

Kerala CM P Vijayan: Yesterday's meeting with KC Rao was significant. We discussed the national political scenario. According to KC Rao, both the fronts may not get a majority. So, the regional parties will play a prominent role. There were no discussions about the PM candidate. pic.twitter.com/EIbmGfyJQP