कानपुर में जीका वायरस के बढ़ते मामलों पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'डरने की आवश्यकता नहीं'

कोरोना के प्रसार के बाद से उत्तर प्रदेश में जीका वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। अब तक यहां संक्रमिक मरीजों की संख्या 106 पहुंच गई है। इस दौरान कानपुर पहंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जीका के बढ़ते प्रकोप का जायजा लिया और लोगों को भरोसा दिलाया कि इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी जायेगी।

सीएम योगी ने कहा, “पिछले एक महीने में जीका वायरस के 105 मामले दर्ज किये गये हैं जिनमें से 17 ठीक हो गये हैं। शहर के पांच वार्ड इस वायरस के संक्रमण से विशेष रूप से प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन एवं नगर निगम सहित अन्य एजेंसियों के सामूहिक प्रयासों की मदद से निगरानी एवं स्वच्छता अभियान को तेज कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया।” उन्होंने आगे कहा, “हमने स्वास्थ्य टीमों की संख्या बढ़ा दी है। मैंने स्थिति की समीक्षा भी की है। डरने की जरूरत नहीं है।” सीएम योगी नेस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मामलों की रिपोर्ट मांगी है।

We've increased the number of health teams. I have taken a review of the situation. There is no need to panic: UP CM Yogi Adityanath on Zika virus outbreak in Kanpur