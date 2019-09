भारत को वैश्विक नायक के रूप में पेश करेगा अमरीका दौरा: PM मोदी

नई दिल्ली। अमरीका के एक सप्ताह के दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भरोसा जताया कि उनके दौरे से भारत को अवसरों की एक जीवंत भूमि, एक भरोसेमंद सहयोगी और एक वैश्विक नायक के रूप में पेश करने में मदद मिलेगा, साथ ही अमरीका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को भी नई ऊर्जा मिलेगी।

मोदी ने एक बयान में कहा कि वह अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क में मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं।

USA: Hoardings put up near the NRG Stadium in Houston, ahead of Prime Minister Narendra Modi's arrival. On September 22, PM Modi will deliver his address at 'Howdy Modi', an Indian community event. pic.twitter.com/4PM55hUOTh — ANI (@ANI) September 21, 2019

मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे, ताकि दोनों देशों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले।

हमारे राष्ट्रीय विकास का अमरीका एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और शिक्षा, कौशल, शोध, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष में भागीदारी की समृद्ध संभावनाएं हैं, जो भारत के लिए आर्थिक विकास दर और राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने वाला साबित होगा।

एक साथ मिलकर हम अधिक शांत, टिकाऊं, सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध दुनिया बनाने में योगदान कर सकते हैं।

PM Modi departs for 7-day visit to US to boost bilateral ties



Read @ANI Story | https://t.co/p6IuqvUrtO pic.twitter.com/Ip49Sk123u — ANI Digital (@ani_digital) September 20, 2019

मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जिसमें नाजुक वैश्विक अर्थव्यवस्था, दुनिया के कई हिस्सों में अशांति और आंतकवाद का बढ़ता खतरा, जलवायु परिवर्तन और गरीबी की चुनौती प्रमुख है।

उन्हें मजबूत वैश्विक प्रतिबद्धता और बहुपक्षीय कार्रवाई की जरूरत है।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi embarks on a week long tour to the USA. He will first reach Houston for the 'Howdy Modi' event and will address the UNGA on September 27 in New York. pic.twitter.com/LcG0YOred8 — ANI (@ANI) September 20, 2019

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा था कि मोदी अपने न्यूयॉर्क दौरे के दौरान करीब 20 द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक भी शामिल है।

अपने यूएनजीए भाषण के दौरान वे विकास और शांति और सुरक्षा को लेकर भारत की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे।

वहीं, अनुच्छेद 370 को हटाने का कोई उल्लेख नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह 'आंतरिक मसला' है।