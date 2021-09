Uttarakhand Assembly Election 2022: केजरीवाल की 6 घोषणाएं, 1 लाख जॉब, नौकरी नहीं मिलने तक 5 हजार रुपए भत्ता

नई दिल्ली। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव ( Uttarakhand Assembly Election 2022 )से पहले आम आदमी पार्टी ( AAP )ने चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने रविवार को हल्द्वानी दौरे के दौरान 6 बड़ी घोषणाएं कीं।

विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़े चुनावी वादे किए। इनमें 1 लाख सरकारी नौकरियों से लेकर नौकरी ना मिलने तक 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता समेत कई बड़े वादे शामिल हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में तीसरा दौरे कर रहे हैं। वहीं कुमाऊं में ये उनका पहला दौरा है। यहां से केजरीवाल तिरंगा संकल्प यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई।

.@ArvindKejriwal's next Big Guarantee-for Uttarakhand's YOUTH



✅Har-Ghar Rozgar

✅₹5000 allowance/month till one gets job

✅80% reservation in jobs for UK's youth

✅1 Lakh Govt Jobs in 6months

✅Job Portal

✅Separate Ministry to manage Jobs/Migration#KejriwalKiRozgarGuarantee