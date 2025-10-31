वैशाली: लोकतंत्र की जननी बनी अब परिवारवाद की प्रयोगशाला

लालू परिवार के गढ़ राघोपुर के लिए नीतीश सरकार ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर से गंगा नदी पर 6-लेन पुल बनाया है। हालांकि इस चमचमाती सड़क से उतरते ही विकास की स्याह तस्वीर सामने आ जाती है। गंगा नदी किनारे बसे राघोपुर समेत अन्य गांवों की बदहाल सड़कें, झोपड़नुमा घर, गांव से दूर स्कूलों में पढ़ने जाते बच्चे इस इलाके की सच्चाई खुद ब खुद बयां करने लगते हैं। वहीं राघोपुर के अरविंद यादव कहते हैं कि उपमुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव ने इस पुल को मंजूर करवाया था। उनका कहना है यही से चुनाव जीतकर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने थे। अब सीएम बनने की बारी तेजस्वी यादव की है। गौरतलब है कि इस सीट से लालू परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। भाजपा ने इस बार भी पूर्व विधायक सतीश कुमार को उïम्मीदवार बनाया है। सतीश ने 2010 में राबड़ी देवी को चुनाव हराया था।