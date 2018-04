नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं में से एक हैं। पीएम मोदी भी खुद कई आम लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं,लेकिन कई बार अपने विवादित बयान को लेकर उनके फॉलोवर चर्चा में आ चुके हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री ही आम लोगों को फॉलो करते हैं बल्कि उनके कैबिनेट के ज्यादातर दिग्गज नेता जनता से रूबरू होने के लिए आम लोगों को फॉलो करते हैं। ऐसे ही एक आम लेकिन बेहद घटिया सोच रखने वाले शख्स को देश की रक्षा मंत्री, खेल राज्य मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री फॉलो कर रहे हैं। जो विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक रखता है और मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत गंदी मानसिकता रखता है।

ड्राइवर मुस्लिम था तो कैब कैंसल कर दी

पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर और एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक शख्स ने ओला कैब बुक करने के बाद कैंसल कर दिया और उसका स्क्रीन शॉट शेयर किया है। इस शख्स ने अपनी कैब इसलिए कैंसल की है, क्योंकि जो ड्राइवर कैब लेकर आ रहा था वो इस्लाम धर्म को मानने वाला था। इतना ही नहीं उस शख्स ने अपनी पोस्ट में जो शब्द लिखें हैं वह किसी भी धर्म के मानने वाले नेकदिल इंसान को बर्दाश्त नहीं होगा।

'जिहादी को नहीं देना चाहता पैसा'

अभिषेक मिश्रा नाम के यूजर ने 20 अप्रेल,2018 को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया। जिसमें उसने ओला कैब की डिटेल के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा, ओला कैब बुकिंग कैंसल कर दी, क्योंकि ड्राइवर मुस्लिम था। मैं अपना पैसा जिहादी लोगों को नहीं देना चाहता हूं।

Go ahead Sanghi idiot, cancel the oil contracts with Middle East countries. They too are Muslims! https://t.co/OT5TB4OKND

सोशल मीडिया पर ट्रोल

सोशल मीडिया पर अभिषेक मिश्रा जमकर ट्रोल हो रहा है। जहां कई लोग पोस्ट की आलोचना कर रहे हैं तो कुछ समर्थन में भी हैं।

Ola, like our country, is a secular platform, and we don't discriminate our driver partners or customers basis their caste, religion, gender or creed. We urge all our customers and driver partners to treat each other with respect at all times.